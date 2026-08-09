Versammlung in der Trier Innenstadt - Einsatz des Distanzelektroimpulsgerät

Der Aufzug sollte sich planmäßig um 17:00 Uhr in Bewegung setzen.

Bereits zu Beginn der Versammlung kam es zu einer Störung durch eine männliche Person. Aufgrund seines bedrohenden Verhaltens, sowie zur Gewährleistung eines weiteren, störungsfreien Ablaufs, sollte die Person einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Hierbei kam er den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht nach, so dass es aufgrund seines renitenten Verhaltens und zum Schutz der eingesetzten Beamten letztlich zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes kam. Der Verantwortliche konnte dadurch unter Kontrolle gebracht und die Personalien festgestellt werden. Fortan zeigte er sich kooperativ und wurde nach Abschluss der Maßnahmen mittels Platzverweises der Örtlichkeit verwiesen.

Die Versammlung konnte im Anschluss fortgeführt werden und verlief bis zum Abschluss um 19:00 Uhr friedlich und störungsfrei.



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