Trier
Versammlung in der Trier Innenstadt - Einsatz des Distanzelektroimpulsgerät
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntag, 09.08.2026 fand am späten Nachmittag eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung mit ca. 50 Teilnehmern in der Trierer Innenstadt statt.

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Der Aufzug sollte sich planmäßig um 17:00 Uhr in Bewegung setzen.
Bereits zu Beginn der Versammlung kam es zu einer Störung durch eine männliche Person. Aufgrund seines bedrohenden Verhaltens, sowie zur Gewährleistung eines weiteren, störungsfreien Ablaufs, sollte die Person einer Personenkontrolle unterzogen werden.
Hierbei kam er den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht nach, so dass es aufgrund seines renitenten Verhaltens und zum Schutz der eingesetzten Beamten letztlich zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes kam. Der Verantwortliche konnte dadurch unter Kontrolle gebracht und die Personalien festgestellt werden. Fortan zeigte er sich kooperativ und wurde nach Abschluss der Maßnahmen mittels Platzverweises der Örtlichkeit verwiesen.
Die Versammlung konnte im Anschluss fortgeführt werden und verlief bis zum Abschluss um 19:00 Uhr friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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