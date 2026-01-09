Vermisster Graupapagei

Aufgrund der vorherrschenden Witterung dürfte sich das Tier noch im näheren Umkreis befinden. Der Vogel hört auf den Namen Philipp, man sollte jedoch nicht versuchen das Tier einzufangen, da man Gefahr läuft, eine schmerzhafte Bekanntschaft mit dem kräftigen Schnabel zu machen.



Falls man also das Tier, welches in der Eifeler Fauna definitiv auffallen sollte, sichtet, so wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, damit eine Vermittlung mit den Eigentümern initiiert werden kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail:pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PIPruem





