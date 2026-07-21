Er wird den Angehörigen überstellt und durch diese weiter betreut.
Ausschlaggebend für das Aufgreifen war der Hinweis eines Zeugen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung durch die Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Tel.: 06502-91570
pischweich@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Vermisster 78-jähriger nach intensiven Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden
Er wird den Angehörigen überstellt und durch diese weiter betreut.