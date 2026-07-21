Vermisster 78-jähriger nach intensiven Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der seit dem Abend des 20.07.2026 vermisste 78-jährige wohlbehalten durch die Polizei in Merzig aufgegriffen werden.

Er wird den Angehörigen überstellt und durch diese weiter betreut.

Ausschlaggebend für das Aufgreifen war der Hinweis eines Zeugen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung durch die Bevölkerung.



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Polizeiinspektion Schweich

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