Ermittlungen zu Folge fuhr er von Baumholder mitsamt eines mitgeführten E-Rollers mit dem Zug nach Idar-Oberstein.
Dort stieg er jetzigen Erkenntnissen nach zunächst am Bahnhof aus.
Ob er zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Zug einstieg ist bisher nicht geklärt.
Muhammed wird wie folgt beschrieben:
140 groß, 48kg schwer, bekleidet mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt und führt einen kleinen Rucksack mit.
Außerdem dürfte er einen E-Roller mit sich führen.
Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer Straftat aus.
Bei Hinweisen bitte an die Polizei Baumholder wenden, Tel. 06783- 9910, oder an jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Vermisster 10 Jahre alter Junge
Lesezeit 1 Minute