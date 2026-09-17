Baumholder
Vermisster 10 Jahre alter Junge
Bild des Vermissten
Bild des Vermissten
Polizeidirektion Trier

Die Polizei Baumholder sucht nach dem 10 jährigen Jungen, Muhammed MILAJI, welcher seit dem frühen Nachmittag des 17.09.2026 von seiner Wohnadresse in Baumholder abgängig ist.

Lesezeit 1 Minute



Ermittlungen zu Folge fuhr er von Baumholder mitsamt eines mitgeführten E-Rollers mit dem Zug nach Idar-Oberstein.
Dort stieg er jetzigen Erkenntnissen nach zunächst am Bahnhof aus.
Ob er zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Zug einstieg ist bisher nicht geklärt.

Muhammed wird wie folgt beschrieben:

140 groß, 48kg schwer, bekleidet mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt und führt einen kleinen Rucksack mit.
Außerdem dürfte er einen E-Roller mit sich führen.

Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer Straftat aus.

Bei Hinweisen bitte an die Polizei Baumholder wenden, Tel. 06783- 9910, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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