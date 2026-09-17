Vermisster 10 Jahre alter Junge





Ermittlungen zu Folge fuhr er von Baumholder mitsamt eines mitgeführten E-Rollers mit dem Zug nach Idar-Oberstein.

Dort stieg er jetzigen Erkenntnissen nach zunächst am Bahnhof aus.

Ob er zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Zug einstieg ist bisher nicht geklärt.



Muhammed wird wie folgt beschrieben:



140 groß, 48kg schwer, bekleidet mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt und führt einen kleinen Rucksack mit.

Außerdem dürfte er einen E-Roller mit sich führen.



Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer Straftat aus.



Bei Hinweisen bitte an die Polizei Baumholder wenden, Tel. 06783- 9910, oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783/991-0

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