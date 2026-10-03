Jünkerath
Vermisstensuche in Jünkerath endet erfolgreich - Senior durch Feuerwehr aufgefunden
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht zum 03.10.2026 wurde der Polizei gegen 23:50 Uhr ein vermisster Bewohner eines Seniorenheims in Jünkerath gemeldet.

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Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte eine Gefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Jünkerath wurde das Umfeld des Seniorenheims abgesucht. Hierbei setzte die Feuerwehr unter anderem eine Wärmebildkamera ein.

Gegen 02:00 Uhr wurde der Vermisste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr etwa 150 Meter Luftlinie vom Seniorenheim entfernt neben einem Bachlauf liegend aufgefunden. Der Mann war ansprechbar, jedoch unterkühlt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Jünkerath, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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