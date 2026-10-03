Vermisstensuche in Jünkerath endet erfolgreich - Senior durch Feuerwehr aufgefunden

Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte eine Gefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden.



Gemeinsam mit der Feuerwehr Jünkerath wurde das Umfeld des Seniorenheims abgesucht. Hierbei setzte die Feuerwehr unter anderem eine Wärmebildkamera ein.



Gegen 02:00 Uhr wurde der Vermisste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr etwa 150 Meter Luftlinie vom Seniorenheim entfernt neben einem Bachlauf liegend aufgefunden. Der Mann war ansprechbar, jedoch unterkühlt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Jünkerath, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiinspektion Prüm.



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