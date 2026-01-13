Eine akute Gefahrenlage für diesen Patienten war anzunehmen. Während der intensiven Suche wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen und auch die regionalen Feuerwehrkräfte hatten sich bereits startklar gemacht. Letztlich war die gemeinsame Suche von Erfolg gekrönt. Die Person konnte gegen 13:00 Uhr wieder wohlbehalten angetroffen und entsprechend versorgt werden.
Vermisstensuche in der Vulkaneifel
