Vermisstensuche erfolgreich



Er sei von einem abendlichen Spaziergang nicht zurückgekommen.



Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Belegschaft des Pflegeheims sowie der Polizei Prüm führten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten 69 jährigen Bewohner, sodass die Feuerwehr um Unterstützung ersucht wurde.



Zu Beginn der mannstarken Suche konnte der Vermisste nach 4 stündiger Abwesenheit in der Ortslage erschöpft aber wohlbehalten aufgefunden und dem Pflegeheim zurückgeführt werden.



Im Einsatz waren die FFW Habscheid und Hollnisch, die FFW Prüm mit Drohne und der stellvertretende Wehrleiter der VG Prüm, sowie die Polizei Prüm und Bitburg.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell