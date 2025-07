Vermisstensuche der Polizeiinspektion Schweich

Diese hatten die Einrichtung am Abend des 14.07.2025 ohne Zustimmung der Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung verlassen.



Die Fahndungsmaßnahmen nach den vermissten Mädchen wurden unmittelbar, noch am selben Abend, durch die Polizeiinspektion Schweich aufgenommen und am 15.07. sowie 16.07.2025 fortgeführt.



Es kam zu einem kurzen Telefonat sowie einer Kommunikation über einen Kurznachrichtendienst, bei dem eines der Mädchen angab, dass beide wohlauf seien. Hieraufhin wurde der Kontakt mit der Polizei und dem näheren Umfeld durch die Vermissten abgebrochen.



Die bisherigen Ermittlungen und Überprüfungen führten bislang nicht zur Feststellung des Aufenthaltsorts der Personen.

Bei den vermissten Mädchen handelt es sich um Sahbera GHAFOORI und Aaliyah Sophie KOWOL. (Lichtbilder im Anhang)



Sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort der vermissten Personen erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570.



