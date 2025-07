Vermisstensuche - 12-jähriger schwimmt mit seiner Luftmatratze 9km über die Kyll

Der Junge soll zu dieser Zeit mit einer Luftmatratze in der Kyll schwimmen gewesen sein.

Im Anschluss wurden in Absprache mit der Rettungsleitstelle in Trier umfangreiche Personensuchmaßnahmen eingeleitet.

Um 15:25 Uhr konnte der Junge durch die Betreiber des Campingplatzes im Bereich Fließem festgestellt werden.

Unmittelbar zuvor hatte er noch in guter Laune die Fließemer Mühle passiert.

Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Kilometer Flussstrecke auf seiner Luftmatratze zurückgelegt und die vorgesehene Ausstiegsstelle längst verpasst.

Der 12-jährige wurde wohlbehalten zurück zum Campingplatz gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell