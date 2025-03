Vermisstensache im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung geklärt

Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei Bitburg über einen vermissten Jugendlichen im Bereich Ferschweiler informiert.

Der Jugendliche besuchte zuvor den Karnevalsumzug in Ferschweiler und verschwand plötzlich, sodass seine Begleiter ihn nicht mehr auffinden konnten. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Jugendliche wohlbehalten durch Einsatzkräfte lokalisiert werden. Für ihn bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde der Jugendliche rein vorsorglich zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht.



