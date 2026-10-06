Die ursprüngliche Pressemeldung wurde dementsprechend gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
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Polizeidirektion Wittlich
Kriminalinspektion Wittlich
Schloßstraße 11
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Vermisstensache geklärt
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