Wittlich
Vermisstensache geklärt
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Der am 02.10.2026 als vermisst gemeldete 85-jährige Dieter W. aus Seffern wurde auf die Vermisstenmeldung aufmerksam und suchte aus eigener Veranlassung am 06.10.2026 die Polizei in Berlin auf und gab bekannt, dass es ihm gut gehe.

Die ursprüngliche Pressemeldung wurde dementsprechend gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Entsprechend werden die Pressevertreter gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos des Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Kriminalinspektion Wittlich
Schloßstraße 11
54516 Wittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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