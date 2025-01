Vermisstenfall eines 70 Jahre alten Mannes

Der letzte Aufenthaltsort des Mannes war vermutlich in Trier-Igel in der Nähe des dortigen Campingplatzes.



Herr Bremer könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Eine Überprüfung potentieller Anlaufadressen verlief bisher negativ.



Personenbeschreibung: Der Mann ist ca. 1,80 m groß und trägt beidseitig Hörgeräte. Er dürfte bis zuletzt eine dunkelblaue Jogginghose getragen haben.



Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter den Rufnummern 0651-983-43390 oder 0651-983-43311 zu melden.



