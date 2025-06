Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Dania S.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Jugendliche im Bereich Frankfurt am Main aufgehalten hat und sich möglicherweise auch weiterhin dort aufhält.



Die Vermisste wird wie folgend beschrieben: Dania ist 1,57m groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze, lange Haare und trägt darüber ein schwarzes Kopftuch. Beim Verlassen der Anschrift ist sie mit einer beigen Abaya mit passender Hose bekleidet gewesen und trägt einen schwarzen Rucksack mit sich.



Fotos der Jugendlichen finden Sie auf unserer Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/3qsj2nw



Die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Dania S. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 561-0 in Verbindung zu setzen.



Jeder Hinweis zählt - auch scheinbar kleine Beobachtungen können entscheidend sein.



Hinweis der Polizei: Bitte verbreiten Sie im Zusammenhang mit der Vermisstenmeldung keine Spekulationen oder ungesicherte Informationen in den Sozialen Netzwerken.



