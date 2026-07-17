Trier
Vermisste Jugendliche aus Irsch wieder zurück
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Seit 16. Mai 2026 wurde eine 15-Jährige aus Irsch vermisst.

Gestern Nachmittag, am Donnerstag, 16. Juli, tauchte die Jugendliche wohlbehalten wieder auf.

Wir bedanken uns für die zahlreich eingegangenen Hinweise und bei allen Hinweisgebern.

Die weiteren Informationen und das Foto der Vermissten auf unserer Website wurden gelöscht. Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren