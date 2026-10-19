Vermisste 85-Jährige aus Piesport tot aufgefunden

Am Montag, 28. September, entdeckte ein Radfahrer in einem bewaldeten Gebiet zwischen Piesport und Minheim die Leiche einer Frau. Ein DNA-Gutachten der Rechtsmedizin in Mainz ergab nun, dass es sich bei der bis dahin unbekannten Toten zweifelsfrei um die vermisste Seniorin aus Piesport handelt. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.



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