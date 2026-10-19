Piesport
Vermisste 85-Jährige aus Piesport tot aufgefunden
Symbolbild
dpa

Seit dem Abend des 8. September 2026 wurde eine 85-Jährige aus einem Seniorenzentrum in Piesport vermisst.

Lesezeit 1 Minute

Am Montag, 28. September, entdeckte ein Radfahrer in einem bewaldeten Gebiet zwischen Piesport und Minheim die Leiche einer Frau. Ein DNA-Gutachten der Rechtsmedizin in Mainz ergab nun, dass es sich bei der bis dahin unbekannten Toten zweifelsfrei um die vermisste Seniorin aus Piesport handelt. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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