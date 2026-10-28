Vermisste 55-Jährige tot aufgefunden - Identität geklärt





Zwischenzeitlich wurde am 21. Oktober 2026 ein Leichnam in Saarburg in einem bewaldeten Gebiet aufgefunden. Zum diesem Zeitpunkt konnte die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden.



Die heute Morgen durchgeführte Obduktion in dem Institut für Rechtsmedizin in Mainz bestätigte, dass es sich bei der unbekannten Toten zweifelsfrei um die 55-Jährige aus Kell am See handelt.



Die Fahndung sowie die ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell