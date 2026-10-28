Polizeipräsidium Trier
Vermisste 55-Jährige tot aufgefunden - Identität geklärt
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Kell am See (ots) - Die Fahndung nach der seit dem 11. August 2026 vermissten 55-Jährigen aus Kell am See ist beendet.

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Zwischenzeitlich wurde am 21. Oktober 2026 ein Leichnam in Saarburg in einem bewaldeten Gebiet aufgefunden. Zum diesem Zeitpunkt konnte die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Die heute Morgen durchgeführte Obduktion in dem Institut für Rechtsmedizin in Mainz bestätigte, dass es sich bei der unbekannten Toten zweifelsfrei um die 55-Jährige aus Kell am See handelt.

Die Fahndung sowie die ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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