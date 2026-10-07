Vermisste 17-Jährige aus Salmtal

Salmtal (ots) -



Die 17-jährige Celine Scholl wird seit gestern, Dienstag, den 6.10.2026, ca. 10:40 Uhr, vermisst.

Sie hat nach einem familiären Streit die Wohnung in Salmtal verlassen und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt. Sie könnte sich im Bereich Trier oder Wittlich aufhalten.

Sie trug zuletzt eine helle Jeans, ein bauchfreies Top und hatte die Haare zu zwei französischen Zöpfen zusammengebunden.



Fotos der Vermissten finden Sie unter: https://s.rlp.de/XcLAaVO



Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06571-9260 bei der Polizei Wittlich zu melden.



Rückfragen bitte an:



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