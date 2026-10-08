Polizeidirektion Wittlich
Vermisste 17-Jährige angetroffen
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Friso Gentsch dpa

Salmtal / Trier (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 17-Jährige aus Salmtal, die seit dem 6. Oktober vermisst wurde, ist beendet. unsere Meldung vom 7.10.2026, 14:26] Zeugen haben das Mädchen am gestrigen Abend in Trier erkannt und die Polizei verständigt.

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Salmtal / Trier (ots) -

Die Fahndung nach der vermissten 17-Jährige aus Salmtal, die seit dem 6. Oktober vermisst wurde, ist beendet. [unsere Meldung vom 7.10.2026, 14:26]
Zeugen haben das Mädchen am gestrigen Abend in Trier erkannt und die Polizei verständigt.

Die Ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Wir bitten darum etwaige Veröffentlichungen des Fotos der Vermissten ebenfalls zu löschen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983-40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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