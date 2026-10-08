Vermisste 17-Jährige angetroffen

Salmtal / Trier (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 17-Jährige aus Salmtal, die seit dem 6. Oktober vermisst wurde, ist beendet. unsere Meldung vom 7.10.2026, 14:26] Zeugen haben das Mädchen am gestrigen Abend in Trier erkannt und die Polizei verständigt.

Salmtal / Trier (ots) -



Die Fahndung nach der vermissten 17-Jährige aus Salmtal, die seit dem 6. Oktober vermisst wurde, ist beendet. [unsere Meldung vom 7.10.2026, 14:26]

Zeugen haben das Mädchen am gestrigen Abend in Trier erkannt und die Polizei verständigt.



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