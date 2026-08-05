Vermisste 16-Jährige aufgegriffen





Am 05.08.2026 gegen 17:00 Uhr meldete sich die Vermisste, welche selbst auf die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam wurde bei der Polizeiinspektion Wittlich.



Die Vermisste konnte letztlich durch Polizeibeamtinnen und -beamte angetroffen werden, ihr ging es gut.



Die Pressevertreter dürfen gebeten werden, jegliches Bildmaterial der Vermissten zu löschen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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