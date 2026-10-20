Hillesheim, Niederbettingen
Vermisste 15-Jährige aus Niederbettingen wieder da
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Die Vermisste 15-Jährige aus Niederbettingen ist wieder da. Wir veröffentlichten bereits gestern eine Öffentlichkeitsfahndung in unserer Pressemeldung [19.

10.2026, 15:04 Uhr].
Sie wurde heute Morgen von der Polizei in Köln aufgegriffen und ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist somit beendet.

Die Ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Wir bitten darum etwaige Veröffentlichungen des Fotos der Vermissten ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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