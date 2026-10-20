Vermisste 15-Jährige aus Niederbettingen wieder da

Die Vermisste 15-Jährige aus Niederbettingen ist wieder da. Wir veröffentlichten bereits gestern eine Öffentlichkeitsfahndung in unserer Pressemeldung [19.

10.2026, 15:04 Uhr].

Sie wurde heute Morgen von der Polizei in Köln aufgegriffen und ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist somit beendet.



Die Ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Wir bitten darum etwaige Veröffentlichungen des Fotos der Vermissten ebenfalls zu löschen.



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