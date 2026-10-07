Vermeintlicher Spaß löst größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt von Wittlich aus.

Zwei Männer würden sich innerhalb einer größeren Personengruppen augenscheinlich streiten und sich mit Pistolen bedrohen.

Umgehend wurden Polizeikräfte mehrerer Dienststellen zum Einsatzort entsandt. Die mutmaßlich bewaffneten Personen hatten sich in der Zwischenzeit von der Örtlichkeit zurückgezogen. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen jedoch erneut im Innenstadtbereich festgestellt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamtinnen und Beamten zwei sog. Softair-Pistolen sowie eine Schreckschusspistole. Bei der scheinbaren Bedrohungslage handelte es sich laut den Beteiligten lediglich um einen Spaß. Die Polizei ermittelt jetzt wegen möglicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Über die rechtlichen Folgen hinaus, kann das Führen von Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit zu extrem gefährlichen Situationen führen. Die Polizei geht im Falle einer solchen Meldung grundsätzlich von einer realen Gefahr durch scharfe Schusswaffen aus und reagiert entsprechend. Dabei kann es durchaus auch zur Androhung oder letztlich auch zum Einsatz der Dienstwaffen kommen. Die Polizei fordert daher dringend dazu auf, täuschend echt aussehende Waffen niemals "im Spaß" in der Öffentlichkeit zu führen.



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