Vermeintlicher Flugzeugabsturz löst Polizeieinsatz aus

Der ersten Meldung nach beobachteten Zeugen ein lautes "Kleinflugzeug" dabei, wie dieses in Schräglage und bedrohlich tief über dem Boden flog. Als das Flugzeug plötzlich im Wald verschwand, machten sich die Mitteiler Sorgen und verständigten die Polizei. Ein weiterer Mitteiler hörte ein unüblich lautes Flugzeug, dessen Motorengeräusche plötzlich verschwanden.

Der Meldung folgten umfassende Such- und Aufklärungsmaßnahmen der Polizei im Raum Schönberg/Büdlich/Breit. Neben mehreren Streifenwagen unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suche nach dem vermeintlich verunglückten Flugzeug aus der Luft.

Letztlich konnte über Zeugenhinweise ein Flugzeug ermittelt werden, welches zum betreffenden Zeitpunkt im Luftraum bei Schönberg geflogen war. Bei diesem handelte es sich um ein historisches Flugzeug, welches glücklicherweise nicht abstürzte, sondern wohlbehalten am Zielflugplatz landete.



