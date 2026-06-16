vermehrte Anrufe falscher Polizeibeamter im Wittlicher Stadtgebiet





Die Anrufer stellen sich als angebliche Beamte hiesiger Dienststelle vor, berichten von Einbrüchen und durchgeführten Razzien in der Nachbarschaft und befragen die Angerufenen nach ihren Wertgegenständen.



Bisher haben alle Angerufenen die bereits bekannte Betrugsmasche erkannt, die Gespräche beendet und hiesige Dienststelle informiert.



Die Polizei rät deshalb dringend, am Telefon keine Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu machen und das Gespräch sofort zu beenden.



Wer einen entsprechenden Anruf erhält, wendet sich bitte umgehend an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260.



Bitte informieren Sie auch ihre Freunde und Verwandte.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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