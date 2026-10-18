Neumagen-Dhron
Verlust Führerschein nach Trunkenheitsfahrt
Symbolbild
dpa

Nach einem gemeldeten unsicher geführten PKW in den späten Abendstunden des 17.10.2026 kann das Fahrzeug durch Beamte der Polizei Bernkastel-Kues in der Ortslage Neumagen-Dhron einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Trierer Fahrer ist kaum mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten und verweigert sämtliche Angaben zu seiner Person. Wegen seiner aufbrausenden und aggressiven Art muss er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch die anschließende Blutprobe wird zwangsweise durchgeführt. Auf den Führerschein muss der Fahrer nun in nächster Zeit verzichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
PHK Engelke
Telefon: 06531-9527-0


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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