Preischeid
Verletzter Motorradfahrer auf der L 1

Symbolbild

dpa

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Dieser befuhr die L 1 zwischen Preischeid und Machtemesmühle. In einer langgezogenen Kurve versuchte dieser nach ersten Ermittlungen ein anderes Motorrad zu überholen und kollidierte mit dem Gegenverkehr.
Der Motorradfahrer kam zu Fall, zog sich Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Erstbehandlung durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Die entgegenkommende PKW-Fahrerin wurde nicht verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Strecke war für ca. 1 Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
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