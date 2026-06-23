Verkhrsunfallflucht in Trier-Irsch, Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten dunkelgrauen Pkw der Marke Mitsubishi.
Der Unfallverursachender entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise bei 500 EUR liegen.
Die Polizeiwache Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 983-44250 oder pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Trier
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