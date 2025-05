Verkehrszeichen Kreisverkehr Binsfeld beschädigt

Im ungefähren Zeitraum von Montag, den 28.04.2025 bis Samstag, den 03.05.2025, ist es zu einer Beschädigung an Verkehrszeichen in Binsfeld gekommen.

Hier wurde am Kreisverkehr B50/L50, Fahrtrichtung Arenrath, ein Verkehrszeichen abgesägt und ein weiteres umgebogen. Die Spurenlage deutet eher auf eine mutwillige Beschädigung hin, ein Verkehrsunfall wird eher ausgeschlossen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen.



