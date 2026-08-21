verkehrswidriges Verhalten und Beleidigung

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst mitgeteilt wurde, ereignete sich nachfolgender Sachverhalt bereits am 13.08.2026 gegen 11:35 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW Golf fuhr im Bereich der Landstraße von Ürzig kommend in Richtung Wittlich, in der Ortslage von Bombogen, plötzlich, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, auf einen Parkplatz am Fahrbahnrand.

Wittlich (ots) -



Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst mitgeteilt wurde, ereignete sich nachfolgender Sachverhalt bereits am 13.08.2026 gegen 11:35 Uhr.



Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW Golf fuhr im Bereich der Landstraße von Ürzig kommend in Richtung Wittlich, in der Ortslage von Bombogen, plötzlich, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, auf einen Parkplatz am Fahrbahnrand.



Eine die Landstraße befahrende Fahrzeugführerin musste, um eine Kollision zu verhindern, stark abbremsen.



Im Anschluss wollte die Fahrzeugführerin den Fahrer des VW Golf auf sein Fehlverhalten ansprechen, was dieser mit beleidigenden Gesten erwiderte und sich von der Örtlichkeit entfernte.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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