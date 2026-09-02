Wittlich (ots) -



Gleich drei Verkehrsunfallfluchten mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 01.09.2026 registrieren.



Am 28.08.2026 gegen 08:31 wurde ein Schaden im Bereich der Böhmerstraße in Wittlich an einem Geländer festgestellt.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier aus bisher unbekannten Gründen mit diesem kollidiert sein.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 01.09.2026 gegen 10:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Landstraße 55 von Ürzig kommend in Richtung Wittlich-Bombogen.

Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen nebst Anhänger.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 31.08.2026 bis 01.09.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Jahnplatz" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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