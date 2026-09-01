Wittlich (ots) -



Gleich drei Verkehrsunfallfluchten mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 31.08.2026 aufnehmen.



Im Zeitraum 30.08.2026, 22:00 Uhr bis 31.08.2026, 08:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Römerstraße in Wittlich aus Richtung "ALDI" kommend in Richtung des "EXPERT".

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Fahnenmast und einer Werbetafel, welche beide nicht unerheblich beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Erste Zeugenbefragungen vor Ort ergaben mögliche Hinweise auf einen BMW als mögliches Unfallfahrzeug.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 29.08.2026, 20:00 Uhr bis 30.08.2026, 10:31 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Oberstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda und beschädigte diesen im Bereich der Stoßstange.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 31.08.2026 gegen 14:55 Uhr befuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen den Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Römerstraße in Wittlich.

Hier kollidierte sie mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen im Bereich des Fahrzeughecks.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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