Verkehrsunfallfluchten

Wittlich, Bausendorf (ots) -



Im Zeitraum 13.08.2026 bis 15.08.2026 gegen 12:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die St.-Bernhard-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Hyundai und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 16.08.2026, 14:00 Uhr bis 17.08.2026, 05:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Danziger Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Hyundai und beschädigte diesen im Bereich der linken Seite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 17.08.2026 gegen 17:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Kreisstraße 32 von Bausendorf in Richtung Hontheim.

Hier kam er im Kurvenbereich aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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