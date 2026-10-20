Verkehrsunfallfluchten und Unfälle mit verletzten Personen

Bengel, Hontheim, Wittlich, Binsfeld (ots) –



Zwei Verkehrsunfallfluchten wurden der Polizeiinspektion Wittlich am 19.10.2026 gemeldet.

Bei zwei weiteren Unfällen wurden Personen leicht verletzt.



Im Zeitraum 05.10.2026 bis 12.10.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 49 zwischen Bengel und Reil.

Hier kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, welche hierdurch beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 19.10.2026 gegen 16:15 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz eines Pflegeheims in der Schulstraße in Hontheim.

Hier kollidierte er mit einer Grundstücksmauer und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich durch gute Zeugenhinweise ein Tatverdacht gegen einen 89-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Zell.

Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 19.10.2026 gegen 17:49 Uhr befuhr ein 80-jähriger Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Gehweg im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße.

Hier versuchte ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus einer Hofeinfahrt auszuparken.

Der Radfahrer wollte durch einen „Schlenker“ eine Kollision mit dem ausparkenden Fahrzeug verhindern, übersah jedoch einen auf der Fahrbahn fahrenden 51-jährgen LKW-Fahrer und kollidierte mit dem Heck des LKW.

Der Radfahrer stürzte zu Boden, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Es entstand leichter Sachschaden am Fahrrad.



Am 19.10.2026 gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens die Wittlicher Straße in Binsfeld.

Hier kollidierte mit einem 17-jährigen Fußgänger aus der VG Wittlich-Land, als dieser die Straße überqueren wollte und fuhr diesem über den Fuß.

Der PKW-Fahrer hielt kurz an und fragte nach, ob alles in Ordnung sei, was durch den Fußgänger zunächst bestätigt wurde, so dass man sich ohne den Austausch von Personalien oder eine polizeilichen Unfallaufnahme voneinander verabschiedete.

Im Tagesverlauf bemerkte der Fußgänger jedoch Schmerzen und musste behandelt werden.

Der beteiligte PKW-Fahrer oder etwaige weitere Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu wenden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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