Am 19.11.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Neustraße in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht.



Hier wurde ein vor der dortigen Spielothek geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich (06571/9260) zu melden.



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