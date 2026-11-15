Ein Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Betonabdeckung und überschlug sich anschließend. Die Fahrzeuginsassen entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beide flüchteten zunächst zu Fuß und wurden mutmaßlich von einem dunklen Pick-up aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu den flüchtigen Personen oder dem dunklen Pick-up machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.



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Polizeiinspektion Birkenfeld



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