Am Samstag, den 14.11.2026, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L26 zwischen Hillesheim und Wiesbaum mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Begegnungsverkehr.





Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wodurch jeweils die Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Möglicherweise gibt es Zeugen, die zu dem oben genannten Zeitpunkt einen dunklen PKW mit beschädigtem linken Außenspiegel wahrgenommen haben.



Hinweise zu dem Fahrzeug, einem Kennzeichen oder dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder per E-Mail an pidaun.wache@polizei.rlp.de entgegen.



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