Bernkastel-Kues
Verkehrsunfallflucht

Symbolbild

dpa

Am 07.11.2026 kam es zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses/ der Psychiatrie in Bernkastel-Kues.

Der Geschädigte parkte seinen PKW in dem genanntem Zeitraum auf dem dortigem Parkplatz. Als er wieder zu diesem zurückkehrte, stellte er hinten links einen Streifschaden fest.
Ein Unfallverursacher befand sich nicht vor Ort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531-95270) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531-95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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