Prüm-Weinsfeld
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 03.11.2026 wurde der Polizeiinspektion Prüm eine Verkehrsunfallflucht in Weinsfeld gemeldet.

Hier wurde an der Einmündung Dorfstraße / Steinmehlener Straße eine Straßenlaterne durch ein unbekanntes, größeres Fahrzeug beschädigt. Der/die Fahrer(in) entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.
Der Unfalltag dürfte der 02.11.2026 oder der 03.11.2026 gewesen sein.
Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/pipruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren