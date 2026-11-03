Hier wurde an der Einmündung Dorfstraße / Steinmehlener Straße eine Straßenlaterne durch ein unbekanntes, größeres Fahrzeug beschädigt. Der/die Fahrer(in) entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Unfalltag dürfte der 02.11.2026 oder der 03.11.2026 gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

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