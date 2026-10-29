Bei dem Verkehrsunfall wurde ein parkendes Auto, vermutlich von einem Ein- oder Ausparkenden Auto, auf dem Parkplatz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.
Hat jemand einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gesehen oder möglicherweise eine Person gesehen, die sich nach einem Schaden am Auto umgesehen hat? Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) entgegengenommen.
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Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Bei dem Verkehrsunfall wurde ein parkendes Auto, vermutlich von einem Ein- oder Ausparkenden Auto, auf dem Parkplatz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.