Thalfang
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Donnerstag, den 29.10.2026, ereignete sich zwischen 08:00 - 17:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in Thalfang.

Bei dem Verkehrsunfall wurde ein parkendes Auto, vermutlich von einem Ein- oder Ausparkenden Auto, auf dem Parkplatz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.
Hat jemand einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gesehen oder möglicherweise eine Person gesehen, die sich nach einem Schaden am Auto umgesehen hat? Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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