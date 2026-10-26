Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte einen an der vorgenannten Stelle geparkten PKW, wodurch dieser ein Schaden im niedrigen vier stelligen Bereich erlitt.
Der Unfallversucher entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallstelle.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270
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Verkehrsunfallflucht
Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte einen an der vorgenannten Stelle geparkten PKW, wodurch dieser ein Schaden im niedrigen vier stelligen Bereich erlitt.