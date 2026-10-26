Vom 25.10.2026, 22:00 Uhr, auf den 26.10.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße 53 auf Höhe des Einmündungsbereichs zum Stockweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte einen an der vorgenannten Stelle geparkten PKW, wodurch dieser ein Schaden im niedrigen vier stelligen Bereich erlitt.

Der Unfallversucher entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 entgegen.



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