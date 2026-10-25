Abentheuer
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 24. Oktober 2026, um 21.45 Uhr, ereignete sich in der Traunstraße in Abentheuer ein Verkehrsunfall.

Abentheuer (ots) -

Am 24.Oktober 2026, um 21.45 Uhr, ereignete sich in der Traunstraße in Abentheuer ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen parkenden PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
PI birkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren