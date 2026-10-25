Abentheuer (ots) -



Am 24.Oktober 2026, um 21.45 Uhr, ereignete sich in der Traunstraße in Abentheuer ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen parkenden PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.



Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

PI birkenfeld@polizei.rlp.de





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