Deuselbach
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Montagmorgen, den 19.10.2026 gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L164 zwischen den beiden Abfahrten zu der Ortschaft Deuselbach, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

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Hierbei befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die L164 in Fahrtrichtung Thalfang. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die L164 in entgegengesetzter Richtung, in Fahrtrichtung Allenbach. Bei besagtem Streckenabschnitt zwischen den beiden Abfahrten zu der Ortschaft Deuselbach, kam es zwischen dem linken Außenspiegel des PKW des Geschädigten und dem linken Außenspiegel des bislang unbekannten Fahrzeuges zu einer Kollision.
Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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