Hierbei befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die L164 in Fahrtrichtung Thalfang. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die L164 in entgegengesetzter Richtung, in Fahrtrichtung Allenbach. Bei besagtem Streckenabschnitt zwischen den beiden Abfahrten zu der Ortschaft Deuselbach, kam es zwischen dem linken Außenspiegel des PKW des Geschädigten und dem linken Außenspiegel des bislang unbekannten Fahrzeuges zu einer Kollision.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.



Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

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