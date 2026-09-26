Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte offenbar mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich zu Rangieren oder zu Wenden. Hierbei überfuhr er zunächst eine ins Erdreich abfallende Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einer Hecke. Sowohl die Schutzplanke als auch die Hecke wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Morbach (06533/93740) sucht Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.
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Verkehrsunfallflucht
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte offenbar mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich zu Rangieren oder zu Wenden. Hierbei überfuhr er zunächst eine ins Erdreich abfallende Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einer Hecke. Sowohl die Schutzplanke als auch die Hecke wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Morbach (06533/93740) sucht Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.