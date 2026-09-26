Im Zeitraum zwischen dem 23.09.26 um 07.00 Uhr und dem 24.09.26 um 07.00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung zur Bohnsmühle an der L148 bei Büdlich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte offenbar mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich zu Rangieren oder zu Wenden. Hierbei überfuhr er zunächst eine ins Erdreich abfallende Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einer Hecke. Sowohl die Schutzplanke als auch die Hecke wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Morbach (06533/93740) sucht Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.



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