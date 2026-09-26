Büdlich
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Im Zeitraum zwischen dem 23.09.26 um 07.00 Uhr und dem 24.09.26 um 07.00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung zur Bohnsmühle an der L148 bei Büdlich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte offenbar mit seinem Fahrzeug im Einmündungsbereich zu Rangieren oder zu Wenden. Hierbei überfuhr er zunächst eine ins Erdreich abfallende Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einer Hecke. Sowohl die Schutzplanke als auch die Hecke wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Morbach (06533/93740) sucht Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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