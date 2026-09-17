Niederprüm (ots) -
Am 17.09.2026 kam es gegen 11:15 Uhr in der St.-Vither-Straße in Niederprüm zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen einem Krankentransport und einem weißen Transporter.
Der weiße Transporter setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.
Zeuginnen und Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
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