Am 17.09.2026 kam es gegen 11:15 Uhr in der St. Vither-Straße in Niederprüm zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen einem Krankentransport und einem weißen Transporter.

Niederprüm (ots) -



Am 17.09.2026 kam es gegen 11:15 Uhr in der St.-Vither-Straße in Niederprüm zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen einem Krankentransport und einem weißen Transporter.

Der weiße Transporter setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de





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