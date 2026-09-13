Am vergangenen Donnerstagmorgen kam es auf einem Seitenparkplatz in der Nähe des Golfplatzes in Kirschweiler zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein weißer Skoda Fabia durch ein anderes Fahrzeug - vermutlich mit Anhänger - beschädigt.

Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die mögliche Hinweise bzgl. des Verursachers oder des anderen unfallbeteiligten Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 zu melden.



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