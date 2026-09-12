Thalfang
Verkehrsunfallflucht

Symbolbild

dpa

Am Freitag, 11.09.2026 zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde Haardtwaldstraße in Thalfang ein am Straßenrand geparkter PKW der Marke VW Farbe weiß durch einen vermutlich ausparkenden PKW beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter 06533-93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

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