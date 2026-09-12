Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter 06533-93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfallflucht
Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter 06533-93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.