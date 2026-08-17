Hierbei wurde ein parkender PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Tat beifügen können. Hinweise bitte telefonisch unter der 06502-91570 oder per Mail an pischweich@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
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Verkehrsunfallflucht