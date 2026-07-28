Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht

Symbolbild

dpa

Am Dienstag den 28.07.2026 zwischen 15.00 - 16.00 Uhr, wurde ein rotfarbener Ford Fiesta, älteres Model, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am Aldi oder Kaufland in Hermeskeil, beschädigt.

Es entstand Sachschaden auf der Beifahrerseite über dem hinteren Radkasten. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden evtl. durch ein Einkaufswagen verursacht worden sein könnte. (Einkaufswagen Baumarkt)
Hinweise erbittet die Polizei in Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
www.pihermeskeil@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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