Es entstand Sachschaden auf der Beifahrerseite über dem hinteren Radkasten. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden evtl. durch ein Einkaufswagen verursacht worden sein könnte. (Einkaufswagen Baumarkt)
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Telefon: 06503-9151-0
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Verkehrsunfallflucht
Es entstand Sachschaden auf der Beifahrerseite über dem hinteren Radkasten. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden evtl. durch ein Einkaufswagen verursacht worden sein könnte. (Einkaufswagen Baumarkt)