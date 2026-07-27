Hierbei wurde ein dort ordnungsgemäß parkender VW T5 Transporter, Farbe rot, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ausparken beschädigt. Es wurde die komplette rückwärtige Stoßstange des Transporters abgerissen. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liegen keine vor. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil.
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Verkehrsunfallflucht
Hierbei wurde ein dort ordnungsgemäß parkender VW T5 Transporter, Farbe rot, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ausparken beschädigt. Es wurde die komplette rückwärtige Stoßstange des Transporters abgerissen. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liegen keine vor. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil.