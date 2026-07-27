Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum von Sonntag dem 26.07.2026- 19.30 Uhr, bis Montag dem 27.07.2026- 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem seitlichen Parkplatz der Spielothek in der Züscher Straße in Hermeskeil, ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein dort ordnungsgemäß parkender VW T5 Transporter, Farbe rot, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ausparken beschädigt. Es wurde die komplette rückwärtige Stoßstange des Transporters abgerissen. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liegen keine vor. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
www.pihermeskeil@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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