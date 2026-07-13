Prüm
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstag, den 09.07.2026, im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 12:10 Uhr kam es in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz vor der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm zu einem Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein dort abgestellter weißer VW Polo vermutlich von einem anderen Fahrzeug an der Fahrerseite im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraßße 82
54595 Prüm
Tel-Nr.: 06551/9420
Fax-Nr.: 06551/94250
e-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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