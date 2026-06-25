Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet möglich Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
PI birkenfeld@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht
Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.